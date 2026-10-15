Poetry Slam im Prediger

Der Poetry Slam ist in Schwäbisch Gmünd seit 2015 schon viel herumgekommen. Nach Ausgaben im Hörsaal der PH, im CCS und auf der Remspark-Bühne, hat er im Kulturzentrum Prediger sein Zuhause gefunden.

Dort findet nun zweimal im Jahr ein literarischer Wettstreit statt: einmal im Herbst – passenderweise im Rahmen der Literaturtage „wortReich“ – und einmal im Frühling.

Gastgeber und Moderator Johannes Elster, der selbst als einer der profiliertesten Slam-Moderatoren des Landes gilt, lädt wie gewohnt fünf gestandene Wortkünstlerinnen und -künstler ein, die mit ihren Performances das Publikum von sich überzeugen wollen. In jeweils sechs Minuten präsentieren sie Gereimtes und Erzähltes, Gefühlvolles und Komisches. Das Publikum entscheidet über Finaleinzug und Gewinn. Neben einer individuellen Grußkarte mit Live-Applaus gibt es Geschenke zu gewinnen, die das Publikum mitbringt: Liebevolles, Skurriles und Schrulliges ist sehr willkommen.

Fünf ausgezeichnete Slam-Poetinnen und -Poeten aus dem deutschsprachigen Raum stellen sich dem Wettkampf und präsentieren ihre besten Texte:

Freya Höynck, Würzburg

Baden-Württembergische U20 Vizemeisterin im Poetry Slam 2023 und 2024

Henrike Klehr, Düsseldorf

NRW Meisterin im Poetry Slam 2016

Jonas Neuhäußer, Heidelberg

Rhein-Neckar Meister im Poetry Slam 2023

Skog Ogvann, Leipzig

Thüringer Meister im Poetry Slam 2016 und 2018

Marvin Suckut, Esslingen

Baden-Württembergischer Meister im Poetry Slam 2025