19. Donauries-Ausstellung

Erfahren Sie das Beste des regionalen Handwerks und des Baugewerbes beim Handwerkerfestival auf der Donauries-Ausstellung, die vom 30. August bis zum 3. September in Donauwörth stattfindet. Nach einer sechsjährigen Pause erwacht der Stauferpark wieder zu einem pulsierenden Messezentrum, in dem 220 lokale Unternehmen ihre Dienstleistungen, Produkte und Informationen präsentieren.

Die Donauries-Ausstellung bietet eine Fülle von Highlights. Beim Handwerker Festival 'Made by You' können Jugendliche das Zimmererhandwerk, das Schreinerhandwerk und viele andere hautnah erleben, während die Genussmeile kulinarische Highlights bietet. Erstmals ist die City Initiative Donauwörth mit einer eigenen Halle vertreten und feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Gartenbau- und Gartenkulturvereine zaubern grüne Oasen in Halle B, während das Tierzelt des Bayerischen Bauernverbandes erfrischende Milchshakes serviert.

Testen Sie die neuesten E-Bikes, entdecken Sie alles rund um die Themen Bauen und Inneneinrichtung in Halle A oder informieren Sie sich in Halle E über Energie und nachhaltiges Bauen. Halle G konzentriert sich auf Gesundheit, Wellness und Fitness, während die Bundeswehr in Halle F über Karrieremöglichkeiten informiert.

Erleben Sie den Landkreis Donauries in Halle L, entdecken Sie die Stadt Oettingen in ihrer eigenen Halle oder schlendern Sie über die Automeile im Freigelände, um die neuesten Modelle von Audi, Mercedes, Kia, Hyundai und Tesla zu bestaunen. Lassen Sie sich inspirieren von wunderschön gestalteten Gärten und freuen Sie sich auf Überraschungen für Kinder.

Möchten Sie Ihr Talent auf der Bühne präsentieren? Schicken Sie Ihre Bewerbung an info@donauries-ausstellung.de. Jugendliche Schüler sind herzlich eingeladen, die Messe kostenlos zu besuchen und sich über die vielfältigen Möglichkeiten im Handwerk zu informieren. Besuchen Sie www.donauries-ausstellung.de für aktuelle Informationen. Freuen Sie sich auf City-Flair und Handwerkerfestival bei der Donauries-Ausstellung 2023.