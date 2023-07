Thomas Werner, geboren 1976, studierte zunächst Anglistik und Theaterwissenschaften in Berlin, zog 2002 für eine Klavierbauerausbildung nach Gunzenhausen und arbeitet seitdem in diesem Beruf und als Klavierlehrer. In seiner Freizeit widmet er sich allerhand kleiner und großer Werke der Klavier- bzw. Orgelliteratur.

Hauptorgel: Peter 1977 / Rensch 2005, IV Manuale, 56 Register (IV. = Seitenorgel). Seitenorgel: II Manuale, 10 Register