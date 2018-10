Poetry Slam Ludwigsburg

× Erweitern Poetry Slam

Poetry Slam ist ein Autorenwettstreit, bei dem die auftretenden Performance-PoetInnen in 6 Minuten, um die Gunst des Publikums buhlen.

Ob Humor, Gefühle oder Gesellschaftskritik in Reime, Rap oder Kurzgeschichten verpackt werden, ist dabei egal. Die Zuschauer entscheiden, was ihnen am besten gefällt.

Poetry Slam ist ein moderner Dichterwetterstreit, zu dem Wortakrobaten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum eingeladen werden, um sich gegeneinander im Wortduell zu messen. Dabei ist egal, ob es sich um eine Kurzgeschichte, ein Gedicht oder einen Rap handelt, ob der Text zum Lachen, Nachdenken oder Weinen anregt. 6 Minuten haben die Autoren und Autorinnen Zeit das Publikum zu überzeugen, denn das bestimmt im Anschluss per Applaus über Gedeih oder Verderb der Auftretenden. Am Ende kann es nur einen Gewinner geben. Präsentiert wird der Poetry Slam von den Moderatoren Alexander Willrich und Hanz.