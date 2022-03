Der größte Poetry Slam im VVS Gebiet findet 4x jährlich im Scala statt.

Der Poetry Slam Ludwigsburg ist seit Jahren eine feste Größe im Kulturbetrieb der Barockstadt. Seit ihn die beiden Moderatoren Johannes Elster und Alexander Willrich im Jahr 2009 übernahmen, ist er stetig gewachsen. Angefangen in der "maxstrasse eins" (heute "Die Luke") über die PH und den Kunstverein bis zum großen Haus des Central Kinos hat der Slam mittlerweile im Scala sein Zuhause gefunden.Das Konzept des größten regelmäßigen Poetry Slams im VVS-Gebiet ist geblieben: Bekannte und renommierte Slam Poetinnen und Poeten aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und Nachwuchs-Hoffnungen aus der Region präsentieren ihre besten Stücke: Prosa oder Lyrik, Comedy oder Spoken Word, Satire oder Storytelling - alles ist erlaubt, solange man sich an die drei Regeln hält:1. Nur selbstverfasste Texte sind erlaubt.2. Ein Zeitlimit von jeweils sechs Minuten begrenzt den Vortrag.3. Requisiten, Kostüme oder Musikinstrumente sind untersagt.Allein die Stimme und der Körper erwecken die Texte zum Leben und stellen das Publikum vor die Wahl, welcher Beitrag am besten war. Denn Slam ist Wettbewerb! In Vorrunde und Finale kämpfen die Künstlerinnen und Künstler um die Gunst des Publikums, das darüber entscheidet, wer letztlich die live gestaltete Grußkarte gewinnt, auf der der Schlussapplaus des Abends konserviert wird.Das Line-Up: Valerio Moser (Langenthal/CH)Jule Weber (Bochum)Rainer Holl (Leipzig)Veronika Rieger (Berlin)Gülsen Ergün (Tübingen) Moderation: Johannes Elster & Alexander Willrich