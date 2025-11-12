Poetry Slam mit Johannes Elster

Zum dritten Mal findet der Poetry Slam im Prediger statt.
Dabei treten fünf überregional bekannte Slam-Poetinnen und -Poeten aus dem deutschsprachigen Raum auf, um ihre besten Texte zu präsentieren: Lyrik oder Prosa, Storytelling oder Spoken Word. Drei Slamregeln müssen eingehalten werden: eigene Texte, Zeitlimit von sechs Minuten, keine Requisiten. Das Publikum entscheidet mittels Applauslautstärke, wer gewinnt.
Im Wettbewerb stehen:
Jan Cönig (Frankfurt, Hessischer Meister im Poetry Slam)
Johannes Floehr (Hamburg, Finalist beim Prix Pantheon)
Wehwalt Koslovsky (Husum, Slam-Urgestein)
Felix Treder (Hamburg, Schleswig-Holstein-Meister im Poetry Slam 2018)
Veronika Schäfer (Spraitbach, erster Slamauftritt)
Durch den Abend führt wie immer Johannes Elster.