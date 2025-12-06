Lyrik, Rap, Kabarett, Story-Telling, Beatbox, Comedy und Spoken Word. Auf der Slam-Bühne findet alles statt, was mit Worten möglich ist. Das Publikum entscheidet, wer gewinnt. Beim Poetry Slam Nürtingen wird das Format Poetry Slam auf besondere Weise zelebriert. Die Poet:innen lesen nicht nur Ihre Texte, sondern stellen sich zuvor den Fragen des Publikums. Im Halbfinale produzieren sie spontan Texte auf Zuruf. Der Slam wird erfrischend präsentiert von Lukas Bühner und Jana Kastner. Und natürlich gibt es wieder einen freien Platz für eine/n Nürtinger Slamer:in.