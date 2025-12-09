Poetry Slam Tübingen

Best of Dichterwettstreit deluxe mit Elias Raatz.

Gastgeber Elias Raatz präsentiert mit dem Dichterwettstreit deluxe die Creme de la Creme der Poetry Slammer*innen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum in einer unterhaltsamen Show! Hier erlebt ihr Lyrik, Comedy, Poesie, Kabarett und Lesung geballt an einem Abend – leidenschaftlich performt von poesieschleifenden Schreiberlingen, zeilenbiegenden Sprachakrobaten und lachmuskeltrainierenden Humorfetischisten. Die auftretenden Slam Poets werden vor dem Event auf Instagram vorgestellt.

Poetry Slam ist eine Art moderner Dichterwettstreit, bei dem Bühnenautor*innen ihre selbstverfassten Texte live mit vollem Stimm- und Körpereinsatz performen. Die Texte können ganz unterschiedlich gestaltet sein: lustig, lyrisch, kabarettistisch oder poetisch – und das mit so bunten und breit gefächerten Themen, dass selbst der schönste Pfau nur deprimiert auf sein eigenes Federkleid schauen kann. Freut euch auf eine mitreißende Mischung aus Humor und Tiefgang sowie eine große Portion literarisches Talent.

Wer beim Begriff „Dichterwettstreit“ nun an Goethe-Lyrik denkt, liegt komplett daneben! Poetry Slam ist vielmehr das Rock-Konzert unter Literaturveranstaltungen: Von turbulentem Storytelling über feine Lyrik bis hin zu humoristischen Texten, von Gesellschaftskritik über Blödsinn bis zu authentischen Emotionen ist beim Dichterwettstreit deluxe alles erlaubt. Dabei kämpfen die Auftretenden immer um die Gunst des Publikums, welches entscheiden darf, welcher Artist aus dem Showwettbewerb als Sieger hervorgeht. Jung bis alt begeistern unsere Poetry Slams bereits mit frischer Literatur, Witz und viel Abwechslung – dich auch?