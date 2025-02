Gastgeber Elias Raatz präsentiert jeden 2. Dienstag im Monat die Creme de la Creme der Slam Poets, Sprachakrobaten, Poesieschleifer und Zeilenbieger beim BEST OF POETRY SLAM. Erlebt das Beste aus Lyrik, Comedy, Poesie, Kabarett und Lesung an einem Abend: beim Poetry Slam. Das Event wird unterstützt durch die Stadtwerke Tübingen und das Ingenieurbüro für Energieeffizient PATAVO.