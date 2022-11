Poetry Slam Tübingen

Gastgeber Elias Raatz präsentiert mit dem Dichterwettstreit deluxe die besten Slam Poet*innen, Sprachakrobaten, Poesieschleifer und Humorfetischisten Deutschlands in einer unterhaltsamen Show! Hier gibt´s das Beste aus Comedy, Poesie, Kabarett und Lesung an einem Abend: beim Poetry Slam.

Jeden zweiten Dienstag im Monat im großen Saal des Brauwerks Freistil direkt am Neckar und der Blauen Brücke: der hochkarätigste Poetry Slam Tübingens – Dichterwettstreit deluxe.

WAS IST POETRY SLAM?

Poetry Slam ist eine Art moderner Dichterwettstreit, bei dem Bühnenautor*innen ihre selbstverfassten Texte live performen – mit vollem Stimm- und Körpereinsatz. Die Texte können ganz unterschiedlich gestaltet sein: lustig, lyrisch, kabarettistisch oder poetisch – und das mit so bunten und breit gefächerten Themen, dass selbst der schönste Pfau nur deprimiert auf sein eigenes Federkleid schauen kann.

ABWECHSLUNG IST PFLICHT

Wer beim Begriff „Dichterwettstreit“ nun an Germanisten-Quark oder Goethe-Lyrik denkt, liegt falsch! Poetry Slam ist das Rock-Konzert unter den Literaturveranstaltungen: Von turbulentem Storytelling über Stand-Up-Comedy bis zum Kabarett, von Politik zu Gesellschaftskritik und Emotionen ist beim Dichterwettstreit deluxe alles erlaubt. Jung bis alt erfreuen Poetry-Veranstaltungen mit frischer Literatur, Witz und hervorragender Abwechslung – ohne Altersklasse, weder auf der Bühne noch im Publikum.

DAS PUBLIKUM ENTSCHEIDET

Stets authentisch, sympathisch und unmittelbar treten die Poet*innen mit ihren selbstverfassten Texten gegeneinander an. Dem Publikum kommt beim Dichterwettstreit deluxe eine ganz besondere Rolle zu: Zufällig ausgewählte Besucher der Veranstaltung bewerten als Jury das bunte Text-Potpourri der einzelnen Bühnenkünstler*innen und bestimmen so die Sieger*in des Abends.

HERAUSRAGENDE SLAM POETS

In Tübingen empfangen wir die Crème de la Crème der deutschsprachigen Szene, gemischt mit Auftritten lokaler Künstler*innen und weniger Newcomer*innen. Erlebt einen unterhaltsamen Abend mit wahren Szenegrößen, die sich in unserem Format „Poetry & Talk“ in der zweiten Eventhälfte auch euren lustigen, kritischen und absurden Fragen stellen.