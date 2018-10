Die Scheidung und das Häusle

Eine Scheidung scheint alles, was während eines gemeinsamen Lebens erarbeitet wurde, in Frage zu stellen.

In besonderem Maße gilt dies für das von den Eheleuten in gemeinsamer Lebensarbeit aufgebaute Vermögen. An erster Stelle stehen hier zumeist die eigenen vier Wände, sofern sie sich im gemeinsamen Eigentum beider Eheleute oder doch im Alleineigentum eines der Ehegatten befinden. Was geschieht nach einer Trennung, was nach einer Scheidung? Wer darf im gemeinsamen Häusle bleiben, wer muss gehen? Was geschieht mit der Finanzierung? Wie wird der Vorteil, den der in der Immobilie verbleibende Ehegatte durch mietfreies Wohnen hat, berücksichtigt? Diese und viele weitere Fragen will diese Veranstaltung beantworten.

Referent Frank Störmer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht