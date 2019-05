Es fanden bereits drei Poetry Slams in Mosbach statt, nun soll das Format auch in den Mosbacher Sommer Einzug halten. Organisator ist ebenfalls Christoph Platzer von DON Entertainment aus Mosbach. Moderiert wird der Abend wieder von dem Heidelberger Daniel Wagner, selbst mit diversen Poetry-Slam-Titeln ausgezeichnet. Special Guest an diesem Abend ist Nektarios Vlachopoulos. Die Texte des “Deutschlehrers mit griechischem Integrationshintergrund” (Vlachopoulos über sich selbst) zeichnen sich durch Geschwindigkeit, Präzision und absurden Humor aus. Der wechselt mühelos zwischen grobschlächtig und geistreich. Er hat den baden-württembergischen Kleinkunstförderpreis und den deutschsprachigen Poetry Slam sowie viele weitere namhafte Preise gewonnen.