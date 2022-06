Poetry Slam ist das seit Jahren beliebteste Kleinkunstformat in Deutschland.

Wie gewohnt sind renommierte Szene-Größen aus ganz Deutschland in die Große Stallung geladen, die sich dem literarischen Wettkampf stellen. Es werden weder Vorgaben zu Inhalt und Genre gemacht und so freuen wir uns auf einen kurzweiligen Abend, an dem sich lustige Geschichten, nachdenkliche Gedichte und gesellschaftskritische Manifeste abwechseln. Das Publikum bildet dabei die Jury und entscheidet darüber, wer den zwölften Poetry Slam gewinnt. Interessierte Slammer aus Ellwangen und Umgebung, die auftreten möchten, melden sich bitte beim Jugendzentrum unter juze@ellwangen.de. Moderiert wird der Abend wieder von den bekannten Moderatoren Alexander Willrich und Hanz. Karten zu 10 € (Schüler, Azubis, Studierende: 5 €)gibt es in der Tourist-Information, Tel.: 07961/84303, tourist@ellwangen.de, in der Ellwanger Stadtbibliothek unter Tel.: 07961/84355 und bei RESERVIX.

Veranstalter: Jugend- und Kulturzentrum, Stadtbibliothek und Kultur-/ Presse- und Touristikamt