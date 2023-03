Zum fünften Mal findet im Rahmen der Kinder- und Jugendkulturwoche ein Poetry-Slam statt.

Poetry-Slam steht für einen literarischen Wettstreit oder auch eine sogenannte „Dichterschlacht“. Moderiert wird das ganze Spektakel von keinem geringeren als Michael Jakob. Michael Jakob entdeckte im November 2002 das Format Poetry Slam. Seit März 2003 veranstaltet und moderiert er Poetry Slam Veranstaltungen in Mittel- und Oberfranken, sowie in der Oberpfalz, in Oberbayern und Baden-Württemberg.

Am 21.04.2023 macht er Halt in Crailsheim! Seid dabei und freut euch auf kreative „Wortgefechte".