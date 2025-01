mit Johannes Elster

Poetry Slam

Am 5. Februar ist es wieder so weit: Im Lokschuppen werden Texte zu Gehör gebracht, die sich gewaschen haben! Sechs Slam-Poetinnen und -Poeten aus ganz Deutschland erobern die Bühne. Sie stellen sich dem literarischen Wettkampf und präsentieren ihre besten Stücke: Geschichten oder Gedichte, Comedy oder Spoken Word, Gesellschaftskritisches oder Zeitgeist: Alles ist erlaubt, was in jeweils höchstens sechs Minuten Bühnenzeit ohne Zuhilfenahme von Requisiten auf die Bühne gebracht wird. Das Publikum bildet die Jury und entscheidet mittels Applauslautstärke darüber, wer ins Finale einzieht und einen weiteren Text zu Gehör bringt und wer dann schlussendlich den Slam gewinnt. Als Siegpreis winkt wie immer eine während der Veranstaltung individuell gestaltete Grußkarte, auf die der Sieges-Applaus aufgenommen wird.

Durch die Veranstaltung führt wieder Johannes Elster, einer der profiliertesten Slam-Moderatoren Deutschlands.