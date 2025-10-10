Poetry Slam

Lena Stokoff und Hank M. Flemming präsentieren fünf Wortakrobat*innen, die in zwei Runden um den Sieg im modernen Dichterwettstreit ringen. 

Dabei gelten die bewährten Regeln des Poetry Slam: keine Requisiten, kein Gesang, kein Tanz. Es gilt nur das gesprochene Wort. Zeitlimit: sechs Minuten. Wer gewinnt, entscheidet allein das Publikum. Ob zarte Lyrik oder brachiale Comedy – alles ist erlaubt, solange es selbst geschrieben ist. 

Für Filderstadt hat das Moderatorenduo einige der besten und unterhaltsamsten Spoken-Word-Artist*innen Süddeutschlands und der Republik eingeladen, die sich meisterhaft mit Worten um den Goldenen Spitzkrautkopf schlagen. Beste Unterhaltung ist garantiert bei diesem Feuerwerk der Worte und Emotionen!

