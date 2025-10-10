Um den Goldenen Spitzkrautkopf

Lena Stokoff und Hank M. Flemming präsentieren fünf Wortakrobat*innen, die in zwei Runden um den Sieg im modernen Dichterwettstreit ringen. Dabei gelten die bewährten Regeln des Poetry Slam: keine Requisiten, kein Gesang, kein Tanz. Es gilt nur das gesprochene Wort. Zeitlimit: sechs Minuten. Wer gewinnt, entscheidet allein das Publikum. Ob zarte Lyrik oder brachiale Comedy – alles ist erlaubt, solange es selbst geschrieben ist.

Für Filderstadt hat das Moderatorenduo einige der besten und unterhaltsamsten Spoken-Word-Artist*innen Süddeutschlands und der Republik eingeladen, die sich meisterhaft mit Worten um den Goldenen Spitzkrautkopf schlagen. Beste Unterhaltung ist garantiert bei diesem Feuerwerk der Worte und Emotionen!

Lena Stokoff kam 2017 zum Poetry Slam. Mittlerweile blickt sie auf hunderte Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück. Nicht nur klassische Poetry Slams, sondern auch Lesebühnen und Power-Point-Karaoke füllen den Terminkalender der Poetin, Moderatorin und Veranstalterin.

Der promovierte Psychologe Hank M. Flemming performte bei fast fünfhundert Poetry Slams, Science Slams und Comedy-Shows, wurde unter anderem mit dem Literaturförderpreis Erzgebirge und dem ZÜBLIN-Kulturpreis ausgezeichnet und stand viermal in Folge bei Landesmeisterschaften im Poetry Slam auf dem Siegertreppchen. Einmal sogar ganz oben. Privat ist er ziemlich schüchtern.

Stokoff und Flemming engagieren sich leidenschaftlich in der Nachwuchsförderung und veranstalten Slam-Workshops, Hörsaal- und Poetry

Slams, darunter der OberndorfSLAM, mit 28 Performer*innen die größte Slam-Veranstaltung Baden-Württembergs.

Moderation: Lena Stokoff, Hank M. Flemming

Mit: Jan Holsten (Koblenz), Elena Illing (Heidelberg), Levi Lay (Tübingen), Marvin Suckut (Stuttgart), Sarah Kentner (Tübingen)