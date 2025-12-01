Der Poetry Slam Ludwigsburg ist seit 2009 eine feste Größe im Kulturbetrieb der Barockstadt und mittlerweile im Scala angekommen.

Vier Mal im Jahr lädt Gastgeber und Moderator Johannes Elster Szenegrößen und Nachwuchshoffnungen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zum literarischen Kräftemessen auf die Scala-Bühne. In einer Vorrunde und einem Finale präsentieren sie ihre besten Stücke: Prosa oder Lyrik, Comedy oder Spoken Word, Satire oder Storytelling – alles ist erlaubt, solange man sich an die drei Slam-Regeln hält:

1. Nur selbstverfasste Texte sind erlaubt.

2. Ein Zeitlimit von jeweils sechs Minuten begrenzt den Vortrag.

3. Requisiten, Kostüme oder Musikinstrumente sind untersagt.