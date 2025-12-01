Poetry Slam

Weihnachten, das heißt „Last Christmas“ im Radio, Punsch in der Tasse, eine Tanne im Wohnzimmer und eine außergewöhnliche Show im Alten E-Werk. Zu dieser besonderen Ausgabe des ODEON Poetry Slams hat Slam Master Marius Loy wieder vier der besten Poetinnen und Poeten des Landes ins Alte E-Werk eingeladen, um in den literarischen Wettstreit zu treten.

Dabei gelten drei einfache Regeln: selbstverfasste Texte, ein Zeitlimit von sieben Minuten, keine Requisiten und kein Schnickschnack. Stattdessen: frische Texte, gute Unterhaltung und Festtags-Spirit. Ob gereimt oder gerappt, tiefgründig oder aufbrausend: Alles ist möglich und vieles wird geboten – für Herz, Hirn und Zwerchfell. Wer den Abend für sich gewinnt, liegt in eurer Hand: entschieden wird per Applaus.

Weihnachtlicher Poet*innen-Wettstreit mit Lenny Felling, Anna Luca Ames, Julie Kerdellant, Emil Böttcher

Es moderiert Marius Loy