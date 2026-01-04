Durch die Veranstaltung führt wieder Johannes Elster, einer der profiliertesten Slam-Moderatoren Deutschlands.

Seit 2013 ist der Poetry Slam Heidenheim eine feste Größe im Kulturleben der Brenzstadt – und längst kein Geheimtipp mehr. Die Ausgaben, die früher im Café SWING stattfanden, waren fast immer ausverkauft und ließen das Kondenswasser die Scheiben herabrinnen. Nach dem vorzeitigen Aus ist der Poetry Slam zurück – und wird seit 2022 vom Kulturbüro der Stadt Heidenheim im Lokschuppen veranstaltet.