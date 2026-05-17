Achtung: Das Format POETRY SLAM ist auf den Freitagabend umgezogen – Du kannst Dir zukünftig neben einem literarischen Vortragswettbewerb die köstlichen Tapas der KulturKantine gönnen.

Künstler treten mit Texten vom Allerfeinsten in mehreren Kategorien gegeneinander an. Sei es Lyrik, Prosa, Rap, Witziges, Ernstes, Trauriges, Politisches oder komplett Sinnfreies, auf der Bühne ist alles erlaubt – außer Requisiten, geklaute Texte und Zeitlimitüberschreitungen!

Wer am Ende des Abends das Wortspektakel für sich entscheidet, liegt im wahrsten Sinne des Wortes in den Händen des Publikums.