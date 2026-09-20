Um den goldenen Spitzkrautkopf.

Auch dieses Jahr präsentiert Hank M. Flemming sieben Wortakrobat*innen, die in zwei Runden um den Sieg und den goldenen Spitzkrautkopf ringen. In diesem modernen Dichterstreit gelten die bewährten Regeln des Poetry Slam: Es zählt einzig das gesprochene Wort. Keine Requisiten, kein Gesang, keine Effekte – nur Text, Stimme und Präsenz. Sechs Minuten Zeit haben die Kandidat*innen pro Auftritt, dann entscheidet allein das Publikum, wem der Spitzkrautkopf schließlich gehört.

Ob zarte Lyrik oder derbe Comedy – alles ist erlaubt, solange es selbst geschrieben ist. Erneut hat der Moderator renommierte Bühnenprofis und neue Stimmen nach Filderstadt eingeladen. Mit dabei sind preisgekrönte Nachwuchstalente und erfahrene Spoken-Word-Künstler*innen aus Freiburg, Saarbrücken und dem süddeutschen Raum. Beste Unterhaltung ist also garantiert.

Hank M. Flemming ist promovierter Psychologe und stand bereits bei fast fünfhundert Poetry Slams, Science Slams und Comedy-Shows auf der Bühne. Er erhielt den Literaturförderpreis Erzgebirge, den ZÜBLIN-Kulturpreis und weitere Auszeichnungen, viermal in Folge stand er bei Landesmeisterschaften im Poetry Slam auf dem Podest. Als Moderator, Organisator und Dozent engagiert Hank M. Flemming sich seit vielen Jahren für die Spoken-Word-Szene und schafft Bühnen für neue Stimmen.

Leidenschaftlich engagiert er sich zudem in der Nachwuchsförderung und veranstaltet Slam-Workshops, Hörsaal- und Poetry Slams, darunter der Oberndorf*Slam – mit 28 Performer*innen die größte Slam-Veranstaltung Baden-Württembergs.