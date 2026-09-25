Die Maschinenfabrik und die Kreissparkasse Heilbronn präsentieren den Showdown zweier Bühnenwelten.

Beim großen Poetry vs. Comedy Special des Heilbronner Poetry Slams prallen zwei Kunstformen aufeinander: Wortkunst gegen Stand-up, Tiefgang gegen Pointe und Gänsehautmoment gegen Lachflash.

Zwei Teams, bestehend aus dem Besten, was die deutsche Poetry Slam- und Comedy-Szene zu bieten hat, liefern sich ein gnadenloses Battle der Sprachgewalten. Freut euch auf Evelyn Krutsch und Marius Loy im Team Poetry – gegen Fee Brembeck und Lenny Felling im Team Comedy!

Ob bewegend oder urkomisch, ob fein geschliffen oder brachial ehrlich – unter der Pyramide geben sie alles, um euch mit ihren Performances zu überzeugen. Seid gespannt auf die großartige Reni, die als musikalischer Special Guest dem Abend einen passenden Rahmen gibt. Wortgewandt führt euch Moderator Philipp Herold durchs Programm, am DJ-Pult sorgt Manta Mandingo für die passenden Beats.

Und am Ende liegt die Entscheidung wie immer bei euch: Wer holt den Sieg – Poetry oder Comedy?