Pogo - Party - Punkrock Vol.3

Punkrock aus Reutlingen.

Sumpfpäpste: Punkrock aus Reutlingen seit 1986 mit engagierten englischen und deutschen Texten! Eine LP („See What It Is“, 1990), eine CD (Selftitled, 2000), eine Mini-CD („SSV 05“, 2001), unzählige Beiträge auf deutschen und internationalen Samplern und ein professionelles Video „I don’t need you“ (2006). Über 200 Gigs in Belgien, Deutschland, Frankreich, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz und Ungarn.