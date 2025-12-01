Pohl & Pohl

Mit großer Leidenschaft zelebrieren Sie darauf swingenden Jazz in Verbindung mit klassischer Musik und der Kunst der Improvisation.

So zaubern Mutter und Tochter aus ihrer musikalischen Wundertüte Musik zwischen allen Stilen: Swing, Blues, Klassik, Bossa Nova, Pop, Stevie Wonder, Astor Piazzolla… Sie spielen vierhändig, drei- und zweihändig, im Sitzen, im Stehen – und das Publikum fliegt musikalisch mit Ihnen durch Raum und Zeit.

Victoria und Hilde haben bei aller ernsthafter Kunst den Spaß an der Musik nicht aus den Augen verloren. Deshalb gibt es auf der Bühne nur eine Art von Musik: die in der Pohl-Position! Ein außergewöhnliches Duo-Konzert an zwei Pianos!

Für einen gesicherten Sitzplatz bitten wir um Anmeldung per Mail oder Whatsapp/Telefon. Bei großer Nachfrage wird das Konzert um 17.00 Uhr wiederholt.

Der Eintritt ist frei (Hutsammlung)

Weitere Informationen zu den Künstlerinnen:

www.hildegardpohl.de

www.victoriapohl.de