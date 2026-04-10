POHLMANN - BEWEGGRÜNDE

POHLMANN verschiebt seine für Dezember geplante Deutschland-Tour und anstehende Album-veröffentlichung aufgrund eines akuten Bandscheibenvorfalls. Es stehen bereits neue Termine fest: Das Album “Beweggründe“ wird im Sommer 2026 erscheinen, Start der gleichnamigen Tour ist im Oktober 2026. Bereits erworbene Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit, oder können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Nach einer sehr erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne und rund vierzig geschriebenen Songs wollte der Sänger und Songschreiber POHLMANN ursprünglich im Dezember 2025 sein siebtes Studioalbum „Beweggründe“ veröffentlichen und anschließend damit auf Tour gehen. Aufgrund eines akuten Bandscheibenvorfalls in den oberen Halswirbeln, der zu einem Kraftverlust in der Griffhand geführt hat, ist dies nicht umsetzbar. „Leider ist es mir derzeit nicht möglich die Konzerte vorzubereiten oder zu spielen und meine Gesundheit und vollständige Genesung haben nun oberste Priorität. Es bricht mir das Herz, die Fans unserer Musik beinahe ein Jahr warten zu lassen. Manches hat man eben buchstäblich nicht in der Hand“, bedauert POHLMANN. Optimistisch verspricht er: „Ich bin sicher, dass alles wieder gut wird. Wir werden uns jetzt umso mehr auf die neue Tour im Herbst 2026 freuen.“

Ab Anfang Oktober 2026 ist POHLMANN wieder live auf den Bühnen in Deutschland zu erleben, die Tour umfasst 18 Städte. Sämtliche Konzerttermine können dem aktualisierten Tourplan entnommen werden.