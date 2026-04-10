Mit „Wenn jetzt Sommer wär“ wurde POHLMANN 2006 einem breiten Publikum bekannt. Nach sechs Auskopplungen und fast 20 Jahre später veröffentlicht er mit „Beweggründe“ am 12. Dezember 2025 ein Album, das energiegeladen bis zerbrechlich ist, und auch mal humorvoll nach Halt und Haltung sucht in Zeiten, in denen wir uns unseren Widersprüchen stellen müssen.

Nach fünf Jahren Albumpause, einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne und rund vierzig geschriebenen Songs stellt sich der Sänger und Songschreiber den Fragen hinter dem Offensichtlichen: Was treibt uns an? Warum sind wir, wie wir sind? Musikalisch irgendwo zwischen Springsteen bis Blake Mills, textlich so ehrlich wie nie, gelingt POHLMANN ein Werk, das sich nicht anbiedert – sondern bleibt. „Ich will mir selbst begegnen als Mensch und Kind meiner Zeit und suche nach Versöhnung mit mir selbst”, sagt er. Und trifft damit den Nerv einer Zeit, in der es wieder ums Wesentliche geht.

Mit seinem siebten Studioalbum „Beweggründe“, das zwischen Aufbruch und Rückschau, Zweifel und Zuversicht pendelt, geht er ab Winter 2025 auf Tour durch Deutschland. Live wird das, was schon auf Platte spürbar ist, noch greifbarer: POHLMANN singt nicht nur – er erzählt und lacht und erinnert und hinterfragt spontan. Mal wieder kein Programm, wie es im Buche steht. Ein Abend wie ein gutes Gespräch, das du nicht führen wolltest, aber gebraucht hast. Das macht sein Liveprogramm so positiv und so aufregend.