pohyb's und konsorten "Der kleine Erdvogel"

Kulturscheuer Mäulesmühle Mäulesmühle 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

„Ich will fliegen“, sagt der Maulwurf, der so klein ist, wie ein Eichenblatt. 

Aber... Maulwürfe leben unter der Erde! Und wie alle Welt weiß: Maulwürfe fliegen nicht! Doch die Sehnsucht des kleinen Maulwurfs ist so groß, dass er beschließt ein „Erdvogel“ zu werden.

Ob das gelingt, erzählt die poetische und zugleich witzige Geschichte „der kleine Erdvogel“ nach Oliver Scherz und Eva Muggenthaler über Sehnsucht, Träume, eigene Ziele und die Kraft der Fantasie. Auf der Bühne hauchen pohyb‘s und konsorten diesem feinen Mutmacher buntes Leben ein.  

Ab 3 Jahren.

Info

Kinder & Familie
