Poison – BOCK AUF ROCK im Almrausch

Almrausch – Das Eventdorf Am Heilbrunnen 81, 72766 Reutlingen

Erlebe den besten Rock in gehobenem Ambiente im Eventdorf Reutlingen.

Die Kultreihe aus Reutlingen ist zurück: Poison – Bock auf Rock! steht für ehrlichen Sound, mitreißende Stimmung und pure Leidenschaft für Rockmusik. DJ Matze sorgt für das perfekte Revival-Feeling mit den besten Klassikern und Hymnen aus den goldenen Rock-Jahrzehnten – von Classic Rock über Hard Rock bis zu unvergesslichen Kultsongs. Erleben Sie einen Abend voller Energie, Gitarrenriffs und legendärer Rock-Vibes – live, laut und authentisch.

Info

Almrausch – Das Eventdorf Am Heilbrunnen 81, 72766 Reutlingen
Partys & Clubs
Google Kalender - Poison – BOCK AUF ROCK im Almrausch - 2025-12-12 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Poison – BOCK AUF ROCK im Almrausch - 2025-12-12 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Poison – BOCK AUF ROCK im Almrausch - 2025-12-12 20:00:00 Outlook iCalendar - Poison – BOCK AUF ROCK im Almrausch - 2025-12-12 20:00:00 ical

Tags