Poison – BOCK AUF ROCK im Almrausch

Erlebe den besten Rock in gehobenem Ambiente im Eventdorf Reutlingen.

Die Kultreihe aus Reutlingen ist zurück: Poison – Bock auf Rock! steht für ehrlichen Sound, mitreißende Stimmung und pure Leidenschaft für Rockmusik. DJ Matze sorgt für das perfekte Revival-Feeling mit den besten Klassikern und Hymnen aus den goldenen Rock-Jahrzehnten – von Classic Rock über Hard Rock bis zu unvergesslichen Kultsongs. Erleben Sie einen Abend voller Energie, Gitarrenriffs und legendärer Rock-Vibes – live, laut und authentisch.