POKEY LAFARGE (USA) – Rhumba Country-Tour 2025

Pokey LaFarge fand nach Jahren auf Reisen sein Zuhause in Mid-Coast Maine. Dort arbeitete er auf einer Farm, was eine kreative Explosion auslöste und seinen künstlerischen Fokus neu definierte. Auf seinem neuen Album Rhumba Country zeigt er seine Hingabe an Musik, die pure Freude ausdrückt. „Früher glorifizierte ich Traurigkeit, doch jetzt weiß ich, dass es meine Gabe ist, Freude zu schaffen“, sagt LaFarge.

Das Album entstand während seiner Farmarbeit und wurde durch eine Zusammenarbeit mit Elliot Bergman in Los Angeles weiterentwickelt. Der Sound von Rhumba Country vereint Einflüsse aus Mambo, Tropicália und Rock’n’Roll, was zu einer einladenden, lebensbejahenden Musik führt. „Die Lieder, die mir kommen, sind fröhlich und machen Lust zu tanzen“, erklärt LaFarge.

Ein Beispiel für den neuen, simpleren Stil ist der Song „One You, One Me“, der sich mit der Idee beschäftigt, zu lieben und geliebt zu werden. Mit subtilem Arrangement und eingängigen Melodien bringt das Album Lebensweisheiten auf eine unaufdringliche Art und weise. In „Run Run Run“ kombiniert er tropische Rhythmen mit Gospel-Einflüssen und fordert dazu auf, Hindernisse zu überwinden.

Auf Rhumba Country widmet sich LaFarge auch sozialen Themen, wie in „Sister André“, das von einer französischen Nonne inspiriert ist, die bis 118 Jahre alt wurde. Der Song „So Long Chicago“ ist eine humorvolle Hommage an den Brauch, im Winter in den Süden zu ziehen.

LaFarge verbindet auf dem Album seine Leidenschaft für globale Musikstile und vereinfacht seine Herangehensweise an Musik. Rhumba Country spiegelt seinen Weg wider, Musik als „Medizin für die Seele“ zu schaffen, und seine Reise hin zu einem tieferen Verständnis von sich selbst und seiner Kunst.