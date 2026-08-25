Polaris und das Rätsel der Polarnacht – 3D

Pinguin James und Eisbär Vladimir sind beste Freunde und lieben es, gemeinsam den Sternenhimmel zu beobachten. Dabei wundern sie sich, dass die Polarnächte so lang sind.

Warum also nicht eine eigene Sternwarte errichten und das Rätsel lösen? Doch dabei bleibt es nicht. Gemeinsam bauen sie das Raumschiff Polaris und starten ihre Mission zu Mars und Saturn. Im Weltall finden sie Antworten auf ihre Fragen und entdecken die wunderbare Welt der Planeten.

Ab 6 Jahren.