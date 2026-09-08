Polarlichter- Chorkonzert

„Polarlichter“ widmet sich der skandinavischen Chormusik in ihrer ganzen klanglichen Vielfalt.

Zwischen volksliedinspirierten Melodien und weit schwebenden, sphärischen Klanglandschaften entfaltet sich ein Programm, das moderne und klassische Werke aus dem Norden Europas miteinander verbindet. Mit Werken von Ola Gjeilo, Mårten Jansson und Kim André Arnesen präsentiert das Programm zentrale Stimmen der skandinavischen Chormusik.