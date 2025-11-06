Polen von Danzig über Masuren bis Warschau

Der Vortrag des Geographen Dr. Harald Borger entführt in die wohl schönste Ecke Polens, den Nordosten, zusammen mit der Hauptstadt Warschau.

Neben den kulturellen Sehenswürdigkeiten und Orten dieser Gegend, gibt es auch eine ganze Menge über die eiszeitliche Entstehung und den Formenschatz einer großartigen Naturlandschaft zu erfahren, die von der Ostseeküste über die masurische Seenplatte, Kaschuben und Ermland über die Sumpflandschaften des Nationalpark Biebrza bis ins Berlin-Warschauer Urstromtal reicht. Kaum irgendwo ist die gemeinsame Geschichte von Polen und Deutschen über die Jahrhunderte so lebendig, wie gerade in diesem Teil. Davon zeugen nicht nur die Städte und Burgen des Deutschen Ordens oder der Hanse, allen voran die Marienburg oder Danzig. Einblicke in die Hauptstadt Warschau runden diese virtuelle Reise zu Natur und Kultur Polens ab. Der Vortrag ist gleichfalls als Einführung zu unserer vhs-Studienreise im Mai 2026 gedacht, richtet sich aber ganz unabhängig davon an alle Interessierten. Siehe bei Rubrik "Studienreisen".