Politik hautnah: Roderich Kiesewetter MdB liest aus seinem Buch und spricht über aktuelle Herausforderungen, Weichenstellungen und Perspektiven.

Er zählt zu den profiliertesten Köpfen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, ist tief in der Region verwurzelt und ein gefragter Gast in den Medien: Roderich Kiesewetter MdB.

Der aus dem Ostalbkreis stammende Politiker wird an diesem Abend sein Buch vorstellen und darauf eingehen, was ihn aktuell bewegt und welche Themen für ihn in Berlin und der Region ganz oben auf der Agenda stehen.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Präsentation seines Buches, das Anfang des Jahres „Was wollen wir? Was können wir? Deutschlands Rolle in der globalen Machtverschiebung“ erschienen ist. Sie haben dabei die Gelegenheit, den Politiker aus nächster Nähe zu erleben. Nach einem Einblick in seine aktuelle Arbeit und seine Sicht auf die drängendsten Fragen unserer Zeit öffnet sich der Raum für das, was lebendige Demokratie ausmacht: den Dialog. Nutzen Sie die Chance, Ihre Fragen zu stellen, Meinungen auszutauschen und aus erster Hand zu erfahren, wie Politik in bewegten Zeiten gestaltet wird.

Ein Abend für alle, die mitreden, verstehen und die politische Landschaft besser kennenlernen möchten.