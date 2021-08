"Politik im Wandel"

Im September und Oktober veranstaltet der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Baden-Württemberg (VS) in Stuttgart fünf Podiumsdiskussionen zu Politik und Literatur, gefördert durch das Programm "Neustart Kultur" des Deutschen Literaturfonds. Am Donnerstag, 23. September, 19 Uhr, diskutieren im Kulturwerk die Schriftstellerin Jutta Weber-Bock und ihre Autorenkollegen Widmar Puhl und Marcus Hammerschmitt über den Wandel politischer Literatur in Deutschland von 1969 bis 2021 und die Kraft, die heute noch von ihr ausgeht. Der Autor Marc Bensch moderiert den Abend.

