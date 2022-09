Politik.LIVE: Ditzingen im Wandel - Informationen zu aktuellen städtebaulichen Entwicklungen

Oberbürgermeister Michael Makurath informiert am Freitag, 14.10.2022 über aktuelle städtebauliche Entwicklungen und stellt die verschiedenen Vorhaben und Maßnahmen detailliert vor.

In diesem Semester soll ein Überblick über den aktuellen Stand der momentan laufenden Projekte in der Gesamtstadt präsentiert werden. Oberbürgermeister Makurath wird diese anhand einer Präsentation vorstellen und steht im Anschluss für Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Eine Anmeldung bei der Schiller-Volkshochschule ist erforderlich: Telefonisch unter 07141 144-2666, per E-Mail an info@schiller-vhs.de oder im Internet unter www.schiller-vhs.de.