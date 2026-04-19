Politik mit Anne Will: Podcast Live - 2026

ANNE WILL zählt zu den renommiertesten Journalistinnen Deutschlands. 16 Jahre lang moderierte sie die wichtigste politische Talkshow im deutschen Fernsehen. 2024 tauschte sie das große Fernsehstudio gegen das leisere Podcast-Studio. Die Vorteile, die das für politischen Journalismus bringt, hat sie sofort lieben gelernt: Mehr Gesprächszeit, mehr Ruhe, mehr Vertiefung. Jede Woche gibt es „Politik mit Anne Will”, immer donnerstags und samstags überall, wo es Podcasts gibt. Tiefgehende, ausgeruhte Analysen und Interviews mit denen, die (Gestaltungs-)Macht haben. Ein Format, das Journalismus ernst nimmt und Politik gut erklärt. Jetzt endlich auch live auf der Bühne!