3957 Kilometer - Schwäbisch-georgische Auswandergeschichten

Missernten, religiöse Konflikte und wirtschaftlicher Not – aus diesen Gründen setzte ab 1818 in Südwestdeutschland eine Wanderbewegung ein, die schwäbische Migranten ins Russische Zarenreich und bis in das Gebiet des heutigen Georgiens führte. Die Siedelnden brachten in mehreren Einwanderungswellen Techniken, Knowhow und ihren Glauben mit in die orthodox geprägte Region. Es folgte eine Zeit des Wohlstands und der kulturellen Blüte. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet die gemeinsame Kulturgeschichte in Vergessenheit. Heute wird sie in Georgien und Baden-Württemberg wieder neu entdeckt: Architektonische Zeugnisse und Artefakte, Protestantismus und Diakonie, Sprache und Dialekt, Entwicklung und Tourismus – welche Rolle spielt das Kulturerbe der Südwestdeutschen im heutigen Georgien?

Die Kooperationspartner FERDA International, Reutlinger Geschichtsverein, evangelische Erwachsenenbildung und die VHS Reutlingen laden zum Film von Eva Oswald ein. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit der Regisseurin Eva Oswald, dem Prälat Markus Schoch, Tea Gallo, und Klaus Vohrer zum Thema.

Moderation: Dr. Werner Ströbele

Veranstaltungsort: Volkshochschule Reutlingen

Im Foyer