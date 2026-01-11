Politik und Popcorn

Geht es Ihnen auch so? Da passiert etwas Unvorhergesehenes in der Politik, die Medien überschlagen sich mit Meldungen, aber wirkliche Informationen, Hintergründe etc. erfahren Sie nicht oder nur nach reiflicher Recherche. Und die "sozialen" Medien sind voller fake news …

Auch die vhsrt kann zumeist erst im folgenden Semesterprogramm darauf reagieren. Deshalb bietet die vhsrt genau dafür eine Vortragsreihe zu aktuellen nationalen wie internationalen politischen Ereignissen an.

Die einzelnen Themen werden kurzfristig bekannt gegeben.

Zum Knabbern reichen wir Popcorn.