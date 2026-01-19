Politiken des Lachens - Ein Podiumsgespräch über die Formen und Entwicklungen von Stand-up-Comedy und Kabarett

Eignet sich Stand-up-Comedy für einen kritischen politischen Diskurs? Was können wir aus der bewegten Geschichte des Kabaretts der vergangenen hundert Jahre lernen? Und vor welchen Herausforderungen stehen Künstler*innen und Veranstalter*innen im Jahr 2025, wenn sie Kunst und Unterhaltung mit politischem Anspruch verbinden wollen?

Als Performance-Kollektiv treten wir in einen Dialog mit Stand-up-Comedian EXPERT BY IDENTITY aka Moritz Sauer, der Journalistin und Autorin Barbara B. Peter und dem Intendanten des Renitenztheaters, Roland Mahr. Ergänzt wird das Gespräch durch Beiträge von Stand-up-Comedian Edwin Ramirez.