Politikerin Gebhardt bittet zum Rendezvous mit François Morellet

Über das abstrakte Werk von François Morellet spricht EU-Politikerin Evelyn Gebhardt, geboren in Paris, in der Reihe „Rendezvous mit der Kunst“ in der Kunsthalle Würth. Trotz formaler Strenge kennzeichnen Morellets Arbeiten vor allem Witz und Ironie. Er liebte Wortspiele, die er auch als Werktitel nutzte: “Quand j'étais grand, je faisais trop grand", zu Deutsch: „Als ich groß machte, machte ich zu groß“, heißt ein Werk.