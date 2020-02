Lesung, Vortrag und Diskussion mit dem Journalisten Mathias Bröckers

Politische Matinee am späten Sonntagvormittag in der angenehmen Atmosphäre des Kulturzentrums Dieselstraße – bei Kaffee, Tee und Butterbrezeln.

„Wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von Verbrechern regiert“ Edward Snowden.

Am 11. April 2019 wurde der Journalist und Wikileaks-Gründer Julian Assange aus der ecuadorianischen Botschaft in London, wo er Asyl gefunden hatte, herausgeschleppt. Er ist seither in dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert. Ab Ende Februar 2020 werden britische Gerichte über einen Auslieferungsantrag der USA entscheiden, die Julian Assange eine Verschwörung mit Chelsea Manning zum Einbruch in Pentagon-Computer vorwerfen.

Falls er ausgeliefert wird, könnten ihm weitere Anklagen nach dem „US-Espionage Act“ von 1917 und die Todesstrafe drohen. Und das nicht weil er kriminelle Taten begangen hat, sondern weil er Kriegsverbrechen und kriminelle Machenschaften enthüllt hat – im Irak, in Afghanistan und anderswo. Der Ausgang des Verfahrens von Julian Assange wird zeigen, wie es um die Presse- und Meinungsfreiheit bestellt ist.