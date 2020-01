Politischer Aschermittwoch 2020

Mit Janine Wissler (Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag), Bernd Riexinger (Bundesvorsitzender Die Linke) sowie weiteren Gäste aus der lokalen Politik. Moderation: Cuno Hägele (Bezirksgeschäftsführer ver.di Stuttgart).

Angesichts der politischen Lage in Deutschland, Europa und der Welt – mit zunehmender sozialer Ungleichheit, Klimakrise und Rechtsruck – möchte man schon manchmal am liebsten den Kopf in den Sand stecken... Oder man sieht sich zur Ermutigung im Internet eine Landtagsrede von Janine Wissler an, der schlagfertigen hessischen Linke-Fraktionsvorsitzenden. Wenn sie die Hessen-AfD ins Visier nimmt, wird es selbst dem Trübsinnigsten wieder warm um Herz.

Live erleben kann man Janine Wissler nun beim politischen Aschermittwoch der Stuttgarter Linken. Mit von der Partie ist auch Bernd Riexinger, Bundesvorsitzender der Linken. Moderiert wird der Abend von Cuno Hägele.

Musikalisch den Marsch blasen uns an dem Abend Musiker*innen aus Stuttgart.

Kleiner Snack in der Pause.

Veranstalter: Die Linke Stuttgart