Politischer Aschermittwoch im Renitenz: Mit Christian Springer und Christl Sittenauer

Derblecken im Renitenztheater mit Nachbarschaftshilfe. Was in 2025 erfolgreich begann, wird in 2026 fortgesetzt. Diesmal wird dem bayerischen Kabarett-Schwergewicht und Schlachthof-Moderator (BR) Christian Springer das „Holledauer Original“ Christl Sittenauer zur Seite stehen. Sie ist seit 2020 Mitglied des Ensembles der Münchener Lach- und Schießgesellschaft und macht mit ihrer Arbeit auf politische Themen im Makro- und Mikrobereich aufmerksam. Er ist Experte für den Nockherberg, einer der Gastgeber des BR-Dauerbrenners „Schlachthof“ und hat Angst vor Idioten. Sein Gegenmittel ist der Humor. Nicht unter der Gürtellinie, sondern Satire für das Oberstübchen. Freut Euch auf einen politischen Aschermittwoch der Extraklasse mit zwei herausragenden Vertreter*innen der Kabarett-Zunft.