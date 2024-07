Politischer Diskussionsabend im Schloss Adelsheim

Wie radikal ist realistisch? Unter dieser Fragestellung steht eine politische Diskussion am Dienstag, 16. Juli, um 19 Uhr mit Dr. Hermann Otto Solms, dem ehemaligen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, und Dr. Peter Kurz, dem früheren Oberbürgermeister von Mannheim und Mitgründer des Global Parliament of Mayors und Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Die Veranstaltung findet im Rahmen von „Adelsheim leuchtet 2024“ statt.

Um die großen Probleme der Zeit zu lösen, braucht es radikale Lösungen. Je radikaler jedoch die Politik agiert, desto mehr Menschen stößt sie vor den Kopf, was schlimmstenfalls dazu führt, dass diese Politik bei der nächsten Wahl abgewählt wird und alles, was beschlossen wurde, wieder rückgängig gemacht wird. Radikale Politik, welche die großen Probleme lösen will, hat also kaum realistische Chancen, sich durchzusetzen. Gleichzeitig muss man, wenn man sich nicht vor der Realität verschließt, daran verzweifeln, dass man mit sogenannter Realpolitik, also dem Aushandeln des kleinsten gemeinsamen Nenners, die großen Probleme nicht lösen kann. Ob diese Analyse stimmt – ganz, oder in Teilen, oder gar nicht – und wie dennoch eine radikal realistische Politik aussehen könnte, darüber spricht Wolfram Bernhardt mit Dr. Hermann Otto Solms und Dr. Peter Kurz am 16. Juli in Adelsheim. Weitere Informationen gibt es unter www.adelsheim-leuchtet.de. Der Eintritt zur Diskussionsrunde ist frei. Um Anmeldung unter info@adelsheim-leuchtet.de wird gebeten.

Bild: Der frühere Bundestags-Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms und OB a.D. Dr. Peter Kurz kommen zu einer politischen Diskussionsrunde nach Adelsheim. FOTOS: Werner Schuering / Daniel Lukac