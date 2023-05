Der Rotary Club Wertheim lädt unter dem Motto „Zukunft gestalten – Rotary im Gespräch“ dazu ein, gemeinsam mit Prof. Dr. Susanne Schröter ein kontroverses Thema zu diskutieren: „Politischer Islam. Stresstest für Deutschland.“

Die Mehrheit der Deutschen glaubt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Sie verbinden die zweitgrößte Weltreligion weniger mit ethischen Prinzipien und einer tiefen Spiritualität als vor allem mit dem Terror im Namen eines unbarmherzigen Gottes, der Unterdrückung von Frauen und Minderheiten sowie einer Ablehnung westlicher Werte. Für diese Assoziationen gibt es nachvollziehbare Gründe, die aus dem Erstarken des politischen Islam resultieren, der durch machtbewusstes und strategisch geschicktes Agieren seiner Funktionäre großen gesellschaftlichen Einfluss ausübt und zunehmend die staatliche Islampolitik sowie den öffentlichen Dialog dominiert.

Vielen Menschen fehlt jedoch das Wissen über die Ursprünge und die Ausprägungen des politischen Islam, der eine Sonderform des Islam darstellt und nicht als charakteristisch für die gesamte Weltreligion gesehen werden darf, die eine Vielzahl von Facetten besitzt. Um Konfliktsituationen richtig einschätzen und angemessen zu argumentieren und handeln zu können, ist es wichtig, zwischen dem politischen Islam und seinen anderen Spielarten unterscheiden zu lernen und in den Dialog zu treten.

Prof. Dr. Susanne Schröter ist Professorin am Institut für Ethnologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, Vorstandsmitglied des „Deutschen Orient-Instituts“ und Senatsmitglied der „Deutschen Nationalstiftung“. Ihre Publikation „Politischer Islam. Stresstest für Deutschland.“ ist 2019 erschienen.