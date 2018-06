Politisches Matinee: Gefahrvolle Zeitenwende: Chinas Aufstieg und die geopolitischen Folgen

Der Zusammenbruch von Sowjetunion und Realem Sozialismus im Jahr 1991 schien eine lange historische Phase weltweiter US-Hegemonie unter dem Vorzeichen neoliberaler Globalisierung einzuläuten. Doch nur ein Vierteljahrhundert später kämpfen die USA um die Rückgewinnung ihrer verlorenen Vorherrschaft. Überraschend erwiesen sich nämlich die Schwellenländer des Südens, allen voran die Volksrepublik China, als deren eigentliche Gewinner. In weniger als einem Jahrzehnt wird China die USA als mächtigste Volkswirtschaft ablösen. Gegenüber Präsident Trumps nationalistischer ‚America First‘ Politik in Außenhandel und Sicherheitsfragen setzt sich Chinas Präsident Xi für den freien Welthandel und eine neue, Europa und Asien verbindende „Seidenstraße“ ein. Gleichzeitig werden im Verbund der BRICS-Staaten (Brasilien-Russland-Indien-China-Südafrika) die westlich dominierten Wirtschaftsinstitutionen IWF (Internationaler Währungsfonds) und Weltbank in Frage gestellt und mit der „Schanghai Organisation für Zusammenarbeit“ ein asiatisches, auch Sicherheitsaspekte umfassendes, Bündnis geschlossen. Kein Zweifel: die Zukunft gehört China und Asien. Doch wie reagieren die USA und der Westen auf das Ende ihrer 500-jährigen Vorherrschaft? Machtwechsel in internationalen Systemen sind selten friedlich verlaufen… Der Vortrag beleuchtet zunächst Hintergründe und Perspektiven des Aufstiegs Chinas. Anschließend werden die regionalen und internationalen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Auswirkungen behandelt. Spielräume und Gegenstrategien der USA (bzw. des Westens insgesamt) zwischen Kooperation und Konfrontation werden abschließend ausgelotet.Prof. Dr. John P. Neelsen, Soziologe, lehrt an der Universität Tübingen; Arbeitsschwerpunkte: Entwicklungsländer, Nord-Süd-Beziehungen, Menschenrechte, Globalisierung.