Polizeisoirée

Die Gewerkschaft der Polizei lädt in diesem Jahr zum traditionellen Polizei-Soirée (früher Polizei-Ball) unter dem Motto „Polizei für Bürger - Bürger für Polizei“ in die Stadthalle ein.

Dieser Abend wird pandemiebedingt in gemütlicher Atmosphäre mit Catering, ausgewählten Künstlern, die wir hier unterstützen wollen und unter Einhaltung strenger Hygieneregeln, zum Zwecke des Austausches zwischen den Bürgern und der Polizei, stattfinden. Der zeitliche Rahmen beträgt 2,5 Stunden.

Kartenverkauf unter 07042/879-206 oder per Mail an serviceabteilung@gdp-bw.de. Wir möchten hier ein Zeichen setzen und verdeutlichen, dass auch in besonderen Zeiten das gegenseitige Verständnis durch solch ein Event, vertieft werden kann.