Sicher wohnen: Einladung zum Polizeivortrag „Einbruchschutz & Einbruchsicher Bauen“

Wie schütze ich mein Zuhause wirkungsvoll vor Einbrüchen?

Die Gemeinde Pfedelbach lädt gemeinsam mit der Polizeilichen Beratungsstelle zu einem kostenfreien Informationsvortrag ein.

Ein Polizeibeamte des Referats Prävention zeigt auf, wie Sie Ihr Eigentum durch einfaches Alltagsverhalten und passende Technik sichern. Ein besonderer Fokus liegt auf der Planung von Neubauten, Umbauten und Renovierungen: Gerade in der Bauphase lassen sich zertifizierte, einbruchhemmende Fenster und Türen am einfachsten und kostengünstigsten integrieren.

Veranstaltungsdaten:

Wann: Dienstag, 24. November 2026, 19.00 Uhr

Wo: Bürgersaal im Schloss Pfedelbach

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie insbesondere Bauherrinnen und Bauherren sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.