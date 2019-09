Polli und der Geburtstag

Es ist ein schöner und sonniger Tag in Blumental, Polli ist wie immer voller Tatendrang und eifrig am Aufräumen, denn sie erwartet Besuch von ihrer Tante. Tante Tolli hat nämlich Geburtstag und Polli ist fest entschlossen ihr ein wundervolles Geburtstagsfest mit allem was es dazu braucht zu organisieren.

Doch was braucht man denn alles für ein perfektes Geburtstagsfest? Und dann kommt auch noch alles anders als geplant…

Regie: Alexander Wenz

Es spielt für euch: Sandra Willmann

Dauer: 30 Minuten, ohne Pause